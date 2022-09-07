Сборная России по футболу осенью проведёт три товарищеских матча

Встреча со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Команды встретятся впервые в истории. Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном (22-е место в рейтинге), а также ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. О месте и точном времени проведения матчей будет сообщено позже.

По информации "Спорт-Экспресса", помимо сборных Киргизии и Ирана, сборная России в ноябре с высокой долей вероятности сыграет домашний матч против Боснии и Герцеговины.

Напомним, ранее ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на неопределённый срок отстранили сборную России от участия в международных турнирах в связи с военным вторжением в Украину.