На Рижский центральный вокзал прибыл новый электропоезд

Галерея: Новый электропоезд производства Škoda Vagonka

С 11:30 до 13:00 осмотреть поезд смогут все желающие.

RUS TVNET уже сообщал, что все заказанные 32 новых электропоезда Pasažieru vilciens получит до конца 2023 года. Каждый состав будет состоять из четырех вагонов. Поезд рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих места. Длина электропоезда составит 109 метров, он сможет развивать скорость до 160 км/ч по сравнению с нынешними 120 км/ч.

На предприятии рассказали, что ход новых поездов будет более плавным, уровень шума в вагонах - ниже. Расчетная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, а скорость действующих поездов - до 120 километров в час.

Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлениях Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, закупка 23 новых электропоездов планируется при софинансировании из Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.