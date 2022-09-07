"Челси" уволил тренера после первого поражения в Лиге чемпионов

"Мы продолжаем непростую работу по продвижению клуба вперёд и считаем, что сейчас самый подходящий момент для изменений. Тренерский штаб продолжит готовить команду к предстоящим матчам, пока руководство будет искать нового главного тренера", - говорится в заявлении "Челси".

Напомним, накануне "Челси" на выезде проиграл загребскому "Динамо" (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Это был 100-й матч Тухеля во главе команды.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает 6-е место. У команды из Лондона три победы, ничья и два поражения в шести турах чемпионата. Следующий матч "Челси" проведёт 10 сентября в гостях против "Фулхэма".

49-летний Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

По информации Sky Sports, в список кандидатов на пост главного тренера "Челси" входят Маурисио Почеттино, Зинедин Зидан, Роджер Шмидт и Грэм Поттер, которого называют наиболее вероятным вариантом.