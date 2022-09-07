Ср, 7.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Латвию посетит президент УЕФА

rus.tvnet.lv/LETA
Латвию посетит президент УЕФА
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Александер Чеферин
Александер Чеферин Фото: Reuters/ScanPix

В конце сентября в Латвию прибудет президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, сообщили агентству LETA в Латвийской федерации футбола (ЛФФ).

Чеферин посетит Латвию 21 и 22 сентября, и основной целью его визита будет обсуждение вопроса о строительстве национального футбольного стадиона в Риге.

В ходе визита Чеферин и президент ЛФФ Вадим Ляшенко встретятся с высокопоставленными должностными лицами, в том числе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и председателем Рижской думы Мартиньшем Стакисом.

В завершение визита Чеферин посетит матч Лиги наций УЕФА на стадионе "Сконто", где сборная Латвии сыграет со сборной Молдовы за первое место в группе.

"В настоящее время Латвия является единственной страной в Европе, которая не имеет собственного футбольного стадиона. Этот вопрос стоит на повестке дня уже много лет, и его актуальность только растёт. Для успешного строительства футбольного стадиона в Риге необходимо сотрудничество самоуправлений, государства и международных футбольных организаций", - говорится в заявлении ЛФФ.

Это будет второй визит Чеферина в Латвию. Первый состоялся летом 2018 года.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх