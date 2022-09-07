Середина недели позади, и в этот день желающие имели возможность своими глазами увидеть новый электропоезд! Об этой и других новостях - в наших ежедневных итогах дня за уходящую среду, 7 сентября.
Главное за 7 сентября ⟩ Ограничение на въезд для россиян, новый электропоезд и СМС о призыве в армию
Новости Латвии:
Страны Балтии достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан России, имеющих шенгенские визы, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter.
В среду, 7 сентября, в 10:30 на Рижском центральном железнодорожном вокзале состоялась презентация первого электропоезда производства компании Škoda Vagonka, сообщает Pasažieru vilciens.
В среду и четверг, 7 и 8 сентября, в период с 8:00 до 20:00 в сотрудничестве с операторами мобильной связи во время учений проводится оповещение жителей Латвии с помощью СМС.
Четвертый выпуск сезона "Кто вам платит?/Дебаты" посвящен столице Латвии - Риге. Чего добилась новая дума за два года, а к чему еще надо стремиться? В чем ошибалось "Согласие" и каковы недостатки новой столичной коалиции? Об этом в студии RUS TVNET дискутируют действующие депутаты Рижской думы и кандидаты в депутаты 14-го Сейма от "Согласия" и "Прогрессивных".
Мошенники для хищения денег, в среду, 7 сентября, массово рассылают электронные письма от имени начальника Государственной полиции Арманда Рука, ошибочно называя его главой Национальной гвардии, предупреждает учреждение по предотвращению инцидентов в информационной среде Cert.lv.
Спокойным воскресным вечером 4 сентября Латвию потрясла тревожная новость - примерно в 40 километрах от побережья Вентспилса потерпел крушение частный самолет. По первоначальным данным, самолет с неустановленным количеством пассажиров следовал из Испании в немецкий город Кельн и упал примерно в 2000 километрах от места, где должен был приземлиться. Информация о случившемся до сих пор скудна и вопросов больше, чем ответов, однако компания, которой принадлежал упомянутый самолет, подтвердила, что на борту находился один из ее владельцев Карл-Петер Гриземанн. KLIK ищет ответ на вопрос, кто этот предприниматель.
Минобороны Латвии сообщило, что Национальные вооруженные силы (NBS) не рассылают текстовые сообщения, связанные с призывом в Службу государственной обороны (СГО).
Захороненных советских воинов почти на 60 меньше, чем считалось ранее - таков результат эксгумации тел из могилы советских воинов в местечке Рудбажи. Эти могилы находились на территории будущего профессионального училища имени полковника Оскара Калпака, и их было решено перенести в более крупные места захоронения, расположенные в Никрацской волости. На данный момент завершен первый этап процесса переноса - эксгумированы останки захороненных советских воинов. И был выявлен не один сюрприз, сообщает ReTV.
Учитывая, что война в Украине закончится не скоро, Латвии, возможно, придется пересмотреть план поддержки украинских беженцев, признали представители ответственных ведомств на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
За рубежом:
Российский президент Владимир Путин с трибуны Восточного экономического форума заявил, что вывоз зерна из украинских портов, разблокированный в результате вмешательства ООН и Турции в июле, стоит ограничить. Он пообещал обсудить этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Россия прекратит поставки нефти и газа в страны, которые введу потолок цен, заявил в среду, 7 сентября, президент РФ Владимир Путин.
Украинская армия в Херсонской области уничтожила вражескую баржу, на которой находилась российская военная техника и солдаты, сообщает в среду, 7 сентября, оперативный штаб ВСУ "Юг".
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Автор культового фильма про рижских гопников "Люди там" Айк Карапетян выпустил новую работу - черную комедию "Путешествия Сэма" (Sema ceļojumi) с бельгийским актером Кевином Янссенсом и... говорящим поросенком. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с фильмом и накануне премьеры рассказывает, чем он особенен и почему вновь повторил привычную для латвийского кино ошибку.
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