Главное за 7 сентября ⟩ Ограничение на въезд для россиян, новый электропоезд и СМС о призыве в армию

Российский президент Владимир Путин с трибуны Восточного экономического форума заявил, что вывоз зерна из украинских портов, разблокированный в результате вмешательства ООН и Турции в июле, стоит ограничить. Он пообещал обсудить этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия прекратит поставки нефти и газа в страны, которые введу потолок цен, заявил в среду, 7 сентября, президент РФ Владимир Путин.

Украинская армия в Херсонской области уничтожила вражескую баржу, на которой находилась российская военная техника и солдаты, сообщает в среду, 7 сентября, оперативный штаб ВСУ "Юг".

Интересное чтиво:

Что нужно для того, чтобы открыть семейную пекарню, дом-ресторан или коктейль-бар, пережить пандемию, не обращать внимания на скептиков и ни секунды не сомневаться в успехе своей затеи? Горящие глаза хозяина заведения! И еще всякого по мелочи...

Автор культового фильма про рижских гопников "Люди там" Айк Карапетян выпустил новую работу - черную комедию "Путешествия Сэма" (Sema ceļojumi) с бельгийским актером Кевином Янссенсом и... говорящим поросенком. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с фильмом и накануне премьеры рассказывает, чем он особенен и почему вновь повторил привычную для латвийского кино ошибку.

Позволительно ли политикам отдыхать так, как отдыхает 36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин? Этот вопрос возник у критиков премьера после утекшего недавно видео с вечеринки с ее участием, хоть она сама и убеждена, что такое проведение свободного времени работе не мешает. Санна Марин - очень смелый политик. Она держит строгую позицию по отношению к России. Она не стесняется выступать за права ЛГБТ+, а также не боится принять участие в фотосессии для журнала в жакете на голое тело.

Портал Apollo.lv подготовил несколько вопросов для водителей легковых автомобилей, ведь незнание правил не освобождает от ответственности за их несоблюдение!

73-летняя Алла Пугачева 6 сентября появилась на премьере спектакля "Кабаре" в Театре Наций. В Сети появилось фото, на котором звезда позирует вместе с Кристиной Орбакайте, Иваном Ургантом и другими.

Во вторник, 6 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

6 сентября в возрасте 104 лет скончалась старейшая актриса Латвии Хильда Жигуре, сообщается на странице Латвийского театра кукол в Facebook.