Генштаб Украины подтвердил в среду, 7 сентября, что ВСУ в августе нанесли ракетные удары по российским авиабазам в оккупированном Крыму.
Генштаб ВСУ подтвердил обстрел российских баз в Крыму
В публикации на сайте новостного агентства "Укринформ" это подтвердили Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Михаил Забродский.
"Убедительным примером правильности такого подхода в этом году являются успешные усилия Вооруженных Сил Украины по переносу боевых действий на оккупированную в настоящее время территорию Автономной Республики Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по авиабазам противника, в первую очередь - по аэродрому Саки".
9 августа в Крыму в Новофедоровке на базе российской военной авиации "Саки" произошло несколько взрывов. Оттуда российские самолеты вылетали бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.
Позднее украинская сторона сообщила, что на полуострове уничтожено девять вражеских самолетов.
Утром 16 августа в Крыму вновь прогремели взрывы. Минобороны России заявило, что под Джанкоем была совершена диверсия и что взрывы произошли на складе военного характера.
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