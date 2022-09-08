Левитс: коалиция 13-го Сейма оказалась удивительно стабильной и продуктивной

Левитс видит несколько парадоксов в работе правящей коалиции. Например, правительство было сформировано самой малочисленной партией в Сейме, а одна из самых крупных распалась. Президент отметил, что впервые в истории Латвии правительство проработало целых четыре года до следующих выборов.

Президент напомнил про два неожиданных и тяжелых кризиса - глобальная пандемия и война России против Украины, - которые полностью изменили намеченную политическую повестку дня, однако именно 13-й Сейм принял значительное количество концептуально важных законов.

Среди них Левитс отметил значительное укрепление национальной безопасности - в Латвии стало больше солдат союзных армий, в армии улучшились вооружение и структура управления. Расходы на оборону будут увеличены до 2,5% от валового внутреннего продукта. Приняты законопроект о Службе государственной обороны и закон об обучении обороне в школах. Проведен "капитальный ремонт" финансовой системы, восстановлена репутация Латвии, отметил глава государства в своем выступлении.