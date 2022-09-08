С вечера пятницы до вечера субботы в Риге будет закрыто движение в туннеле улицы Лачплеша под железной дорогой, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
С вечера пятницы на сутки будет закрыто движение в туннеле улицы Лачплеша
Как рассказали в самоуправлении, во время строительных работ Rail Baltica с 22:00 9 сентября до 20:00 10 сентября будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до улицы Калупес.
Компании-застройщику Bererix поручено установить дорожные знаки, обеспечить подъезд транспортных средств жильцов и предприятий, расположенных на указанных участках улицы, к месту жительства или работы, а также обеспечить возможности для движения оперативного и общественного транспорта.
Движение транспортных средств по улице Лачплеша может быть восстановлено раньше указанного времени, если работы будут завершены раньше.
Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, которая позволит связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.
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