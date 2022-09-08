ВИДЕО ⟩ Первая ракетка США пришла на пресс-конференцию US Open с банкой пива

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Пегула уступила польке Иге Свёнтек со счётом 3:6, 6:7.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10. Теперь счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу польки.

После поражения в 1/4 финала Пегула пришла на пресс-конференцию с банкой пива Heineken.

.@darcymaine_espn "I like the Heineken"

J Pegula: "Thanks, I'm trying to pee for doping, so... Although it does help ease the loss " pic.twitter.com/jeQ905sRvK — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) September 8, 2022

"Простите, это отстой. Мне бы очень хотелось победить на своём домашнем "Шлеме". А ещё мне не хотелось бы встречаться с Игой или Эшли Барти в каждом четвертьфинале на "мэйджорах". Они почти не проигрывают. Эмоционально я просто выжата.

Пиво поможет мне пройти допинг-контроль и справиться с поражением", - приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

За место в финале US Open Ига Свёнтек сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Во втором полуфинале встретятся француженка Каролин Гарсия и представительница Туниса Онс Жабер.

US Open-2022 продлится до 11 сентября.