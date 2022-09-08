За последние сутки в Латвии зарегистрировано 893 новых случая Covid-19, скончались 2 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 893 новых случая Covid-19, скончались 2 человека
Умершие входили в возрастную группу от 80 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Оба не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного уменьшился и составил 557,9 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4314 лабораторных тестов на Covid-19, 20,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 376 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 517 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 904 983 человек, умерли 5956 человек.
Госпитализации
В среду число пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 207 до 210 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализированы 35 пациентов с Covid-19, выписаны 29 человек.
У 75 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 66 человек среднетяжелое течение заболевания, девять человек находятся в тяжелом состоянии.
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