В четверг, 8 сентября, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2023 года с изменениями в составах групп.
Стало известно расписание матчей сборной Латвии на ЧМ-2023 по хоккею
В опубликованных после окончания чемпионата мира 2022 года списках сборная Чехии получила место в группе "A", а сборная США находилась в группе "B". Сегодня стало известно, что чехи на следующем мировом первенстве сыграют в группе "В", а американцы - в группе "А". Изменения в составах групп основаны на организационных пожеланиях оргкомитета.
Таким образом, в группе "А" сыграют сборные Финляндии, США, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии. Матчи пройдут в финском Тампере.
В группу "B", команды которой сыграют в Риге, попали сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении.
Первые матчи турнира состоятся 12 мая, чемпионат мира откроют встречи Финляндия - США и Словакия - Чехия, которые пройдут параллельно.
Расписание матчей сборной Латвии на ЧМ-2023:
- Латвия - Канада (12 мая в 20:20)
- Латвия - Словакия (13 мая в 20:20)
- Латвия - Чехия (15 мая в 20:20)
- Латвия - Норвегия (17 мая в 16:20)
- Латвия - Словения (19 мая в 16:20)
- Латвия - Казахстан (20 мая в 20:20)
- Латвия - Швейцария (23 мая в 20:20)
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года в Тампере и Риге. Информация о продаже билетов будет объявлена 22 сентября 2022 года.
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