Стало известно расписание матчей сборной Латвии на ЧМ-2023 по хоккею

В опубликованных после окончания чемпионата мира 2022 года списках сборная Чехии получила место в группе "A", а сборная США находилась в группе "B". Сегодня стало известно, что чехи на следующем мировом первенстве сыграют в группе "В", а американцы - в группе "А". Изменения в составах групп основаны на организационных пожеланиях оргкомитета.

Таким образом, в группе "А" сыграют сборные Финляндии, США, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии. Матчи пройдут в финском Тампере.

В группу "B", команды которой сыграют в Риге, попали сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении.

Первые матчи турнира состоятся 12 мая, чемпионат мира откроют встречи Финляндия - США и Словакия - Чехия, которые пройдут параллельно.

Расписание матчей сборной Латвии на ЧМ-2023: Латвия - Канада (12 мая в 20:20)

Латвия - Словакия (13 мая в 20:20)

Латвия - Чехия (15 мая в 20:20)

Латвия - Норвегия (17 мая в 16:20)

Латвия - Словения (19 мая в 16:20)

Латвия - Казахстан (20 мая в 20:20)

Латвия - Швейцария (23 мая в 20:20)

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года в Тампере и Риге. Информация о продаже билетов будет объявлена 22 сентября 2022 года.