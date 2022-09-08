Инфографика ⟩ Годовая инфляция в августе достигла 21,5%

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 6,6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 7,7%, так как подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 4,8%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 52,4%. Наиболее значительный рост цен в течение года был на электроэнергию, тепловую энергию, твердое топливо и природный газ. Дороже стали вывоз мусора, сжиженный газ в баллонах, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги водоснабжения, канализации, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, услуги по управлению жильем, а также аренда.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 7,7%. Подорожали стоматологические услуги, фармацевтическая продукция, услуги врачей-специалистов, лабораторий и рентгенологических центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 23,4%, что обусловлено ростом цен на топливо на 40,4%. Дизельное топливо стало дороже на 44,5%, бензин - на 36,5%, автогаз - на 25,9%. Дороже стали техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, подержанные автомобили, запасные части и принадлежностей для личного автотранспорта, перевозки пассажиров по автодорогам, пассажирский воздушный транспорт.