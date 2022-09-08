В августе этого года по сравнению с июлем потребительские цены в Латвии выросли на 0,4%, а по сравнению с августом 2021 года их рост составил 21,5%, как и месяцем ранее, сообщает Центральное статистическое управления.
Инфографика ⟩ Годовая инфляция в августе достигла 21,5%
При этом средний 12-месячный уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 12,3%.
В августе 2022 года по сравнению с июлем наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги в сфере здравоохранения, досуга и культуры, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги ресторанов и гостиниц, а также снижение цен на товары и услуги, связанные с транспортом.
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.
Наиболее существенно подорожали сыры и творог (+4,2%), кондитерские изделия (+3,3%), свежие фрукты (+3,9%). Дороже стали сахар (+14,8%), молоко (+3,8%), мука и другие крупы (+4,3%), мороженое (+4,6%). В результате окончания акций выросли цены на хлеб (+0,8%), чипсы (+11,7%), сладости (+5,8%), макароны (+3,6%), варенье и мед (+3,2%), на сухие завтраки (+4,9%). Также выросли цены на рис (+3,9%) и мясо птицы (+0,6%).
Под влиянием сезонных факторов наиболее существенное падение цен в группе произошло на свежие овощи (-8,2%) и картофель (-6,8%). Вяленое, соленое или копченое мясо подешевело (-0,7%) в основном за счет акций.
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц увеличился на 0,7%. В течение месяца цены на алкогольные напитки выросли на 1,1%, в основном за счет подорожания крепких напитков и вин. С другой стороны, подешевело за счет акций пиво.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 3%. Наиболее значительный рост цен в группе в течение месяца был на электроэнергию. Дороже стали тепловая энергия, твердое топливо, а также материалы для содержания и ремонта дома. После вступления в силу поправок к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы природный газ за месяц подешевел в среднем на 19,6%.
В группе здравоохранения цены за месяц выросли на 0,9%. Дороже стали фармацевтическая продукция и стоматологические услуги.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 3,8%, что в основном было обусловлено падением цен на топливо на 6,8%. В том числе дизельное топливо подешевело на 7,8%, бензин - на 6%, а цены на автогаз не изменились. Пассажирские авиаперевозки стали дешевле, а пассажирские перевозки автомобильным транспортом в течение месяца стали дороже.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за месяц на 0,8%. Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц в августе вырос на 1,3% по сравнению с июлем. Увеличились цены на услуги общественного питания, в том числе в ресторанах и кафе - на 2%, в столовых - на 1%.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца был на одежду, мебель для дома, тогда как подешевели обувь, бытовая химия и уход, неэлектрические кухонные принадлежности.
В августе 2022 года по сравнению с августом 2021 года наибольшее влияние на изменение уровня потребительских цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, на продукты питания и безалкогольные напитки, услуги и товары, связанные с транспортом, услуги ресторанов и гостиниц, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, здравоохранением.
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 25,7%.
Наибольшее влияние на повышение среднего уровня цен в группе оказало подорожание хлеба (+30,4%), кондитерских изделий (+26%), муки и других круп (+70,6%), макаронных изделий (+39,5%), риса (+41,4%). Дороже стали сыр и творог (+37,1%), молочные продукты (+39,2%), молоко (+40,1%) и йогурт (+27,4%).
Выросли цены на вяленое, соленое и копченое мясо (+17,8%), птицу (+25,8%), мясные продукты (+20,4%), свинину (+6%) и говядину (+28,5%). За год выросли цены на кофе (+34%), свежие овощи (+17,2%), мороженое (+32,6%), сливочное масло (+40,7%), сахар (+58,3%), свежие фрукты (+10,6%), растительное масло (+47,3%).
Подорожали шоколад (+18,8%), яйца (+16,8%), консервированная и переработанная рыба и морепродукты (+19,8%), свежая и охлажденная рыба (+28,6%), варенье и мед (+20,8%), соусы и приправы (+30,5%), сладости (+26,4%), картофель (+11,3%), фруктовые и овощные соки (+10%), соль и специи (+30,1%), чипсы (+42,1%), безалкогольные напитки (+14,6%), готовые к употреблению продукты (+24,3%), маргарин (+33,6%), замороженная рыба (+23,9%), сушеные, консервированные и переработанные овощи (+14,8%), оливковое масло (+17%), вяленая, копченая и соленая рыба (+20,3%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 6,6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 7,7%, так как подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 4,8%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 52,4%. Наиболее значительный рост цен в течение года был на электроэнергию, тепловую энергию, твердое топливо и природный газ. Дороже стали вывоз мусора, сжиженный газ в баллонах, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги водоснабжения, канализации, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, услуги по управлению жильем, а также аренда.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 7,7%. Подорожали стоматологические услуги, фармацевтическая продукция, услуги врачей-специалистов, лабораторий и рентгенологических центров.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 23,4%, что обусловлено ростом цен на топливо на 40,4%. Дизельное топливо стало дороже на 44,5%, бензин - на 36,5%, автогаз - на 25,9%. Дороже стали техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, подержанные автомобили, запасные части и принадлежностей для личного автотранспорта, перевозки пассажиров по автодорогам, пассажирский воздушный транспорт.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 7,3%, на что в основном повлиял рост цен на корма для домашних животных, комплексные услуги в сфере отдыха, услуги в сфере отдыха и спорта, цветы, культурные услуги, а также канцтовары и принадлежности для рисования.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за год увеличился на 15,6%. За год выросли цены на услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 14,9%, услуги столовых - на 14,1%, услуги быстрого питания - на 16,5%. Также подорожали гостиничные услуги.
В группе различных товаров и услуг цены за год выросли на 12,8%, на что повлияло подорожание средств личной гигиены и косметических средств. Дороже стали автострахование, парикмахерские и салоны красоты, финансовые услуги.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение года наблюдался на средства для уборки и ухода за домом, мебель, одежду и телекоммуникационные услуги.
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