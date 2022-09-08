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Елизавету II поместили под наблюдение врачей. Информация о смерти королевы - ложная

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rus.tvnet.lv
Елизавету II поместили под наблюдение врачей. Информация о смерти королевы - ложная
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Елизавета II
Елизавета II Фото: AFP/SCANPIX

Британская королева Елизавета II находится под наблюдением врачей, так как медики опасаются за ее здоровье, сообщает BBC.

Обновление. 

Telegram-каналы и СМИ распространяют сообщение о смерти королевы Великобритании. Их источник - фейковый Twitter-аккаунт The Guardian. Официального сообщения нет.

Сообщается, что смены караула в Букингемском дворце сегодня не будет. У замка Балморал в Шотландии, где находится Елизавета II, собираются люди, чтобы поддержать королеву.

96-летняя королева Великобритании в настоящее время находится в замке Балморал, своем поместье в Шотландии. 

"После детального обследования, проведенного сегодня утром, врачи Ее Величества обеспокоены состоянием ее здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением медиков", - говорится в заявлении Букингемского дворца. 

Как сообщает BBC, в Шотландию отправились несколько членов королевской семьи - сын королевы, наследный принц Чарльз с супругой Камиллой, а также ее внук принц Уильям, его жена - Кейт Мидлтон - осталась в резиденции в Виндзоре. Принцесса Анна уже находится в Шотландии. 

Внук королевы принц Гарри и его жена Меган также отправляются в замок Балморал в Шотландии, сообщил Рейтер со ссылкой на их представителя.

По последним данным, в Балморал также едут:

  • сын королевы принц Эндрю;
  • младший сын Елизаветы II принц Эдвард.

Королева Елизавета II ранее отменила виртуальное мероприятие, запланированное на среду, после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть и не перенапрягаться.

Ранее первые министры Шотландии и Уэльса выразили обеспокоенность состоянием здоровья королевы Елизаветы II.

"Мы все очень обеспокоены сообщениями о состоянии здоровья Ее Величества, - написала в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен. - Мои мысли и пожелания в этот момент - с королевой и всей королевской семьей".

"С тревогой узнал новости из Букингемского дворца. От имени народа Уэльса я шлю наилучшие пожелания Ее Величеству и ее семье", отреагировал первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд.

Обеспокоенность выразила и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая встречалась с королевой в среду. "Новости из Букингемского дворца сегодня днем ​​глубоко обеспокоили всю страну. Мои мысли - как и всех в Великобритании - с Ее Величеством Королевой и ее семьей", - написала Трасс.

Галерея: Встреча Лиз Трасс и королевы Елизаветы II 7 сентября 

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