Елизавету II поместили под наблюдение врачей. Информация о смерти королевы - ложная

Обновление. Telegram-каналы и СМИ распространяют сообщение о смерти королевы Великобритании. Их источник - фейковый Twitter-аккаунт The Guardian. Официального сообщения нет.

Сообщается, что смены караула в Букингемском дворце сегодня не будет. У замка Балморал в Шотландии, где находится Елизавета II, собираются люди, чтобы поддержать королеву.

96-летняя королева Великобритании в настоящее время находится в замке Балморал, своем поместье в Шотландии.

"После детального обследования, проведенного сегодня утром, врачи Ее Величества обеспокоены состоянием ее здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением медиков", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Как сообщает BBC, в Шотландию отправились несколько членов королевской семьи - сын королевы, наследный принц Чарльз с супругой Камиллой, а также ее внук принц Уильям, его жена - Кейт Мидлтон - осталась в резиденции в Виндзоре. Принцесса Анна уже находится в Шотландии.

Внук королевы принц Гарри и его жена Меган также отправляются в замок Балморал в Шотландии, сообщил Рейтер со ссылкой на их представителя.