Кармен Хорда - испанская автогонщица и звезда соцсетей

Кармен Хорда начала свою карьеру в 10-летнем возрасте с картинга. Позднее она принимала участие в серии Firestone Indy Lights на Гран-при Сент-Питерсберга (Флорида), а также выступала на этапах в Бирмингемe, Лонг-Биче, Торонто и Эдмонтоне.

34-летняя автогонщица испанского происхождения Кармен Хорда не может похвастаться выдающимися достижениями в профессиональной карьере, однако опыт у неё огромен. Как-никак, она в своё время участвовала в "Формуле-3", сериях GP3, а также исполняла обязанности пилота во время разработки болида F1 команд "Лотус" и "Рено".

Также у нее за плечами сезон в Открытой Европейской "Формуле-3" (два подиума в низшем дивизионе), три сезона в испанской "Формуле-3" (три подиума в нижнем дивизионе) и три сезона в GP3 (ноль очков).