Мотоциклист без прав проехался со скоростью 228 км/ч

В среду, 7 сентября, около 15:00 сотрудники полиции зафиксировали мотоцикл Honda, который двигался со скоростью 132 км/ч в городке Капседе, где разрешено движение со скоростью 50 км/ч, тем самым превысив разрешенную скорость движения на 82 км/ч. Полиция зафиксировала это нарушение и направилась за мотоциклистом, чтобы остановить его.

Мотоциклист за пределами населенного пункта увеличил скорость еще на 100 километров в час. Была зафиксирована скорость в 228 км/ч, то есть мужчина превысил разрешенную скорость движения на 138 км/ч..

Полиция остановила мотоциклиста и установила, что им управлял мужчина без прав, алкоголь он не употреблял. Его транспортное средство не было зарегистрировано, не проходило государственный технический осмотр, а также не было оформлено обязательное страхование гражданской ответственности владельца. Государственная полиция возбудила несколько процессов об административных правонарушениях против водителя.

Также возбуждены дела об административных правонарушениях за превышение скорости в районе населенного пункта и за его пределами. Согласно правилам дорожного движения, за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадрициклах, легковых и грузовых автомобилях полной массой не более 7,5 тонн налагается штраф от 360 до 480 водителю транспортного средства евро и запрет на управление транспортным средством на шесть месяцев.

С другой стороны, за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадрициклах, легковых и грузовых автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 т, если это совершено в населенном пункте, на водителя транспортного средства налагается штраф от 540 до 680 евро и запрет на управление транспортным средством на 12 месяцев.