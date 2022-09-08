Центральная новость уходящего дня - смерть королевы Великобритании Елизаветы II. Спешим рассказать об этом и других актуальных событиях четверга, 8 сентября.
Главное за 8 сентября ⟩ Скончалась королева Елизавета II, независимость ЛПЦ от Московского патриархата и новые айфоны
Новости Латвии:
В четверг, 8 сентября, Сейм в окончательном чтении утвердил поданные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), которые предусматривают изменение статуса ЛПЦ, чтобы она действовала полностью самостоятельно и независимо.
Министр обороны Артис Пабрикс на заседании правительства заявил, что боевая единица, состоящая наполовину из женщин, не будет достаточно эффективна, что, ожидаемо, вызвало волну негодования в социальных сетях.
Граждане России, получившие визу по гуманитарным соображениям, смогут въехать в Латвию, сообщается в аннотации к подготовленному Министерством иностранных дел проекту распоряжения.
Сегодня Сейм во втором чтении поддержал поправки к законам, предусматривающие постепенный переход на обучение только на государственном языке на уровне общего и дошкольного образования в течение трех лет.
В последнее время жители чаще сообщают в Государственную полицию об автомобилях с подозрительными российскими номерными знаками, но зафиксировано всего два случая, когда на транспортных средствах могли быть поддельные номера из соседней страны.
В субботу, 3 сентября, природный газ из России снова начал поступать в Латвию, сообщается на сайте оператора единой системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus).
За рубежом:
В возрасте 96 лет ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает BBC.
Советник администрации президента Украины Алексей Арестович убежден, что Кремль не собирался ограничиваться оккупацией Украины, а планировал вторгнуться в страны Балтии, Польшу и всю Восточную Европу.
Скончавшийся в конце августа президент СССР Михаил Горбачев был предателем и плохим государственным деятелем, который разрушил великую державу и предал своих соотечественников, проживающих за пределами России, украинцы совершили ядерный террористический акт на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в день прибытия туда миссии Международного агентства по атомной энергии, а украинское контрнаступление на Херсон провалилось - таковы были главные лживые посылы российской пропаганды российскому обществу на минувшей неделе.
Муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга подготовили обращение к Госдуме с призывом обвинить Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны в Украине.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 8 сентября, принял решение повысить основную базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 1,25%.
Интересное чтиво:
С самого начала войны украинская звезда мирового уровня, актриса и модель мужского журнала Даша Астафьева покорила всех тем, что пошла в волонтеры-поварихи. Когда на Киев летели ракеты и украинцы массово покидали город, украинская женщина-кошка в бомбоубежище сутками чистила картошку для военных.
Вчера, 7 сентября, компания Apple представила новые айфоны, часы и беспроводные наушники. Кратко рассказываем, что было показано, а также как на новинки отреагировали пользователи соцсетей.
Российскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) объявили в розыск в России из-за долга в 512 тысяч рублей (примерно 8400 евро), сообщают "Медиазона" и Mash со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов России.
Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст во время выступления на просветительском марафоне "Знание" сообщил о запуске в производство ремейка классического фильма "Семь самураев", главные роли в котором, помимо живых актеров, сыграют "аватары" уже умерших артистов времен СССР.
Американская теннисистка Джессика Пегула пришла на пресс-конференцию после вылета с US Open с банкой пива.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!