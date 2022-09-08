Главное за 8 сентября ⟩ Скончалась королева Елизавета II, независимость ЛПЦ от Московского патриархата и новые айфоны

За рубежом:

В возрасте 96 лет ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает BBC.

Советник администрации президента Украины Алексей Арестович убежден, что Кремль не собирался ограничиваться оккупацией Украины, а планировал вторгнуться в страны Балтии, Польшу и всю Восточную Европу.

Скончавшийся в конце августа президент СССР Михаил Горбачев был предателем и плохим государственным деятелем, который разрушил великую державу и предал своих соотечественников, проживающих за пределами России, украинцы совершили ядерный террористический акт на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в день прибытия туда миссии Международного агентства по атомной энергии, а украинское контрнаступление на Херсон провалилось - таковы были главные лживые посылы российской пропаганды российскому обществу на минувшей неделе.

Муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга подготовили обращение к Госдуме с призывом обвинить Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны в Украине.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 8 сентября, принял решение повысить основную базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 1,25%.

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​С самого начала войны украинская звезда мирового уровня, актриса и модель мужского журнала Даша Астафьева покорила всех тем, что пошла в волонтеры-поварихи. Когда на Киев летели ракеты и украинцы массово покидали город, украинская женщина-кошка в бомбоубежище сутками чистила картошку для военных.

Вчера, 7 сентября, компания Apple представила новые айфоны, часы и беспроводные наушники. Кратко рассказываем, что было показано, а также как на новинки отреагировали пользователи соцсетей.

Российскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) объявили в розыск в России из-за долга в 512 тысяч рублей (примерно 8400 евро), сообщают "Медиазона" и Mash со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов России.

Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст во время выступления на просветительском марафоне "Знание" сообщил о запуске в производство ремейка классического фильма "Семь самураев", главные роли в котором, помимо живых актеров, сыграют "аватары" уже умерших артистов времен СССР.

Американская теннисистка Джессика Пегула пришла на пресс-конференцию после вылета с US Open с банкой пива.