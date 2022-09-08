Центральная новость дня - это ухудшение здоровья королевы Великобритании Елизаветы II, спешим рассказать об этой и других актуальных новостях четверга, 8 сентября.
Главное за 8 сентября ⟩ Ухудшение здоровья Елизаветы II, независимость ЛПЦ от Московского патриархата и новые айфоны
Новости Латвии:
В четверг, 8 сентября, Сейм в окончательном чтении утвердил поданные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), которые предусматривают изменение статуса ЛПЦ, чтобы она действовала полностью самостоятельно и независимо.
Министр обороны Артис Пабрикс на заседании правительства заявил, что боевая единица, состоящая наполовину из женщин, не будет достаточно эффективна, что, ожидаемо, вызвало волну негодования в социальных сетях.
Граждане России, получившие визу по гуманитарным соображениям, смогут въехать в Латвию, сообщается в аннотации подготовленного Министерством иностранных дел проекта распоряжения.
Сегодня Сейм во втором чтении поддержал поправки к законам, предусматривающие постепенный переход на обучение только на государственном языке на уровне общего и дошкольного образования в течение трех лет.
В последнее время жители чаще сообщают в Государственную полицию об автомобилях с подозрительными российскими номерными знаками, но зафиксировано всего два случая, когда на транспортных средствах могли быть поддельные номера из соседней страны.
В субботу, 3 сентября, природный газ из России снова начал поступать в Латвию, сообщается на сайте оператора единой системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus).
За рубежом:
Британская королева Елизавета II находится под наблюдением врачей, так как медики опасаются за ее здоровье, сообщает BBC.
Советник администрации президента Украины Алексей Арестович убежден, что Кремль не собирался ограничиваться оккупацией Украины, а планировал вторгнуться в страны Балтии, Польшу и всю Восточную Европу.
Скончавшийся в конце августа президент СССР Михаил Горбачев был предателем и плохим государственным деятелем, который разрушил великую державу и предал своих соотечественников, проживающих за пределами России, украинцы совершили ядерный террористический акт на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в день прибытия туда миссии Международного агентства по атомной энергии, а украинское контрнаступление на Херсон провалилось - таковы были главные лживые посылы российской пропаганды российскому обществу на минувшей неделе.
Муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга подготовили обращение к Госдуме с призывом обвинить Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны в Украине.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 8 сентября, принял решение повысить основную базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до 1,25%.
Интересное чтиво:
С самого начала войны украинская звезда мирового уровня, актриса и модель мужского журнала Даша Астафьева покорила всех тем, что пошла в волонтеры-поварихи. Когда на Киев летели ракеты и украинцы массово покидали город, украинская женщина-кошка в бомбоубежище сутками чистила картошку для военных.
Вчера, 7 сентября, компания Apple представила новые айфоны, часы и беспроводные наушники. Кратко рассказываем, что было показано, а также как на новинки отреагировали пользователи соцсетей.
Российскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) объявили в розыск в России из-за долга в 512 тысяч рублей (примерно 8400 евро), сообщают "Медиазона" и Mash со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов России.
Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст во время выступления на просветительском марафоне "Знание" сообщил о запуске в производство ремейка классического фильма "Семь самураев", главные роли в котором, помимо живых актеров, сыграют "аватары" уже умерших артистов времен СССР.
Американская теннисистка Джессика Пегула пришла на пресс-конференцию после вылета с US Open с банкой пива.
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