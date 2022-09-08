Главное за 8 сентября ⟩ Ухудшение здоровья Елизаветы II, независимость ЛПЦ от Московского патриархата и новые айфоны

За рубежом:

Британская королева Елизавета II находится под наблюдением врачей, так как медики опасаются за ее здоровье, сообщает BBC.

Советник администрации президента Украины Алексей Арестович убежден, что Кремль не собирался ограничиваться оккупацией Украины, а планировал вторгнуться в страны Балтии, Польшу и всю Восточную Европу.

Скончавшийся в конце августа президент СССР Михаил Горбачев был предателем и плохим государственным деятелем, который разрушил великую державу и предал своих соотечественников, проживающих за пределами России, украинцы совершили ядерный террористический акт на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в день прибытия туда миссии Международного агентства по атомной энергии, а украинское контрнаступление на Херсон провалилось - таковы были главные лживые посылы российской пропаганды российскому обществу на минувшей неделе.

Муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга подготовили обращение к Госдуме с призывом обвинить Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны в Украине.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 8 сентября, принял решение повысить основную базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до 1,25%.

Интересное чтиво:

​С самого начала войны украинская звезда мирового уровня, актриса и модель мужского журнала Даша Астафьева покорила всех тем, что пошла в волонтеры-поварихи. Когда на Киев летели ракеты и украинцы массово покидали город, украинская женщина-кошка в бомбоубежище сутками чистила картошку для военных.

Вчера, 7 сентября, компания Apple представила новые айфоны, часы и беспроводные наушники. Кратко рассказываем, что было показано, а также как на новинки отреагировали пользователи соцсетей.

Российскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) объявили в розыск в России из-за долга в 512 тысяч рублей (примерно 8400 евро), сообщают "Медиазона" и Mash со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов России.

Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст во время выступления на просветительском марафоне "Знание" сообщил о запуске в производство ремейка классического фильма "Семь самураев", главные роли в котором, помимо живых актеров, сыграют "аватары" уже умерших артистов времен СССР.

Американская теннисистка Джессика Пегула пришла на пресс-конференцию после вылета с US Open с банкой пива.