Кризис имени Путина. Британия выделит более 100 млрд фунтов на спасение населения и бизнеса от энергетического шока

"Предотвратить катастрофу"

Но главный аргумент не экономический, а социальный.

Без заморозки средний счет к январю вырос бы до 3500 фунтов в год, а в случае дальнейшего роста цен к весне превысил бы 5000 фунтов. Средняя семья тратила бы более 15% своих доходов на отопление и свет, а миллионы людей просто не смогли бы оплатить счета.

"Если не вмешаться сейчас, нас ждет катастрофа. Сейчас главное - наличие политической воли действовать, а не обсуждать, какой механизм поддержки лучше", - сказал Би-би-си главный британский эксперт по личным финансам Мартин Льюис.

"Можно спорить, что план очень дорогой. Да, дорогой. Можно говорить, что поддержка не адресная. Нет, не адресная. Но я решительно приветствую этот план, потому что он позволит миллионам людей выдохнуть и поверить, что хотя бы в ближайшей перспективе они смогут оплатить счета за свет и газ".

Критики указывают как раз на эти недостатки плана, поскольку субсидию получат все, в том числе олигархи на отопление особняков в центре Лондона. Они также опасаются, что под соусом энергетической безопасности Трасс попирает обязательства перейти на зеленую энергетику в угоду нефтегазовым компаниям.

Рано радовались. Трасс отменяет мораторий на добычу сланцевой нефти и газа. Вот так противники фрекинга в Престоне отмечали решение отказать компании Cuadrilla в лицензии на добычу сланцевого газа в 2015 году Фото: Reuters