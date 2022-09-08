Операция "Единорог" - что будет после объявления о смерти королевы

Как средства массовой информации будут передавать сообщение о трауре?

Этот печальный день также обсуждался со средствами массовой информации - кому будет позволено донести эту новость до народа, а кому нет. Скорее всего, это сделает британский телеканал BBC. Если смерть наступит ночью, об этом будет сообщено 08:00 утра. Указывается также, как должны быть одеты дикторы новостей, когда они будут объявлять об этой смерти. Раньше, когда объявлялось о смерти королевы-матери, ведущий новостей был в красном галстуке, что казалось неуместным, поэтому костюм для эфира теперь согласовывается заранее.

Отмененные комедии

С этого момента все комедийные шоу на телевидении и радио будут отменены до похорон королевы.

Закрытые магазины и фондовая биржа

Магазины будут закрыты, биржи не будут функционировать, а фабрики прекратят работу. Также отменены скачки, а в Англии и Уэльсе не будет судебных слушаний. В этот день жизнь в Британии остановится.

Похороны через две недели

Королеву Елизавету II похоронят только через 10-14 дней после ее смерти. Где она будет похоронена, остается загадкой. Покойная королева-мать была похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке рядом со своим мужем, королем Георгом VI, и дочерью, принцессой Маргарет, и теперь супруг Елизаветы II, принц Филипп, ждет там ее.