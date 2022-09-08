Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, сообщил Букингемский дворец. План, который был подготовлен заранее к этому случаю, называется "операция "Единорог".
Операция "Единорог" - что будет после объявления о смерти королевы
Стратегический план называется "операция "Единорог" и включает в себя участие полиции Шотландии и шотландского парламента.
Если бы королева умерла, находясь в Лондоне, операция называлась бы "Лондонский мост" (она была разработана в 60-х годах прошлого века).
Операция "Единорог" предполагает немедленную приостановку работы шотландского парламента, чтобы власти могли подготовиться к похоронам.
Тело королевы будет лежать во дворце Холирудхаус в Эдинбурге, официальной резиденции британского монарха в Шотландии, а затем будет доставлено в Лондон на поезде. Почетный караул предполагается на каждой платформе, а финишной точкой станет Тронный зал Букингемского дворца.
Известно, что после ухода королевы Елизаветы II, пребывавшей на престоле дольше всех (уже 70 лет), Великобритания погрузится в траур на 10 дней.
Прощание с королевой в Вестминстерском аббатстве
Где бы ни перестало биться сердце королевы, ее тело будет доставлено в Букингемский дворец - ее дом, где все близкие смогут с ней проститься. Затем Ее Величество останется на четыре дня в Вестминстерском аббатстве, где скорбящие смогут побыть с ней. Конечно же, день похорон является трауром для всех жителей Великобритании.
Как средства массовой информации будут передавать сообщение о трауре?
Этот печальный день также обсуждался со средствами массовой информации - кому будет позволено донести эту новость до народа, а кому нет. Скорее всего, это сделает британский телеканал BBC. Если смерть наступит ночью, об этом будет сообщено 08:00 утра. Указывается также, как должны быть одеты дикторы новостей, когда они будут объявлять об этой смерти. Раньше, когда объявлялось о смерти королевы-матери, ведущий новостей был в красном галстуке, что казалось неуместным, поэтому костюм для эфира теперь согласовывается заранее.
Отмененные комедии
С этого момента все комедийные шоу на телевидении и радио будут отменены до похорон королевы.
Закрытые магазины и фондовая биржа
Магазины будут закрыты, биржи не будут функционировать, а фабрики прекратят работу. Также отменены скачки, а в Англии и Уэльсе не будет судебных слушаний. В этот день жизнь в Британии остановится.
Похороны через две недели
Королеву Елизавету II похоронят только через 10-14 дней после ее смерти. Где она будет похоронена, остается загадкой. Покойная королева-мать была похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке рядом со своим мужем, королем Георгом VI, и дочерью, принцессой Маргарет, и теперь супруг Елизаветы II, принц Филипп, ждет там ее.
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