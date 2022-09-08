РФШ отобрала очки у "Фиорентины" в дебютном матче Лиги конференций

Во втором туре группового этапа, который состоится 15 сентября, РФШ на стадионе "Сконто" сыграет с "Хартс", а "Истанбул Башакшехир" дома примет "Фиорентину".

Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).

За выход в групповой этап Лиги конференций РФШ заработал от УЕФА как минимум 3,3 миллиона евро. За каждую победу на групповом этапе предусмотрена премия в размере пол миллиона евро, а за ничью - 166 тысяч евро.

Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".