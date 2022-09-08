Латвийский футбольный клуб РФШ на выезде сыграл вничью с итальянской "Фиорентиной" в матче первого тура группового этапа Лиги конференций.
РФШ отобрала очки у "Фиорентины" в дебютном матче Лиги конференций
Матч проходил на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции и завершился вничью - 1:1.
Хозяева в первой же атаке создали угрозу у ворот Павла Штейнбора, у которого в первом тайме было много работы. Латвийский вратарь неоднократно спасал свою команду от, казалось бы, неминуемого гола.
Футболисты РФШ тоже имели неплохие возможности выйти вперёд - сначала Эмерсон из отличной позиции послал мяч мимо ворот, а в конце первого тайма Андрей Илич убежал один на один с вратарём "Фиорентины", но не смог переиграть Пьерлуиджи Голлини.
Счёт в матче был открыт на 56-й минуте благодаря чешскому полузащитнику Антонину Бараку, который без помех пробил примерно с 8 метров. На 74-й минуте Кевин Фризенбихлер отдал передачу на Илича, который сумел пробраться в штрафную площадь и сравнять счёт, который сохранился до конца встречи.
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В другом матче группы "А" турецкий "Истанбул Башакшехир" на выезде разгромил шотландский "Хартс" со счётом 4:0.
Во втором туре группового этапа, который состоится 15 сентября, РФШ на стадионе "Сконто" сыграет с "Хартс", а "Истанбул Башакшехир" дома примет "Фиорентину".
Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).
За выход в групповой этап Лиги конференций РФШ заработал от УЕФА как минимум 3,3 миллиона евро. За каждую победу на групповом этапе предусмотрена премия в размере пол миллиона евро, а за ничью - 166 тысяч евро.
Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".
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