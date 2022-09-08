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РФШ отобрала очки у "Фиорентины" в дебютном матче Лиги конференций

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РФШ отобрала очки у "Фиорентины" в дебютном матче Лиги конференций
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Латвийский футбольный клуб РФШ на выезде сыграл вничью с итальянской "Фиорентиной" в матче первого тура группового этапа Лиги конференций.

Матч проходил на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции и завершился вничью - 1:1.

Хозяева в первой же атаке создали угрозу у ворот Павла Штейнбора, у которого в первом тайме было много работы. Латвийский вратарь неоднократно спасал свою команду от, казалось бы, неминуемого гола.

Футболисты РФШ тоже имели неплохие возможности выйти вперёд - сначала Эмерсон из отличной позиции послал мяч мимо ворот, а в конце первого тайма Андрей Илич убежал один на один с вратарём "Фиорентины", но не смог переиграть Пьерлуиджи Голлини.

Счёт в матче был открыт на 56-й минуте благодаря чешскому полузащитнику Антонину Бараку, который без помех пробил примерно с 8 метров. На 74-й минуте Кевин Фризенбихлер отдал передачу на Илича, который сумел пробраться в штрафную площадь и сравнять счёт, который сохранился до конца встречи.

В другом матче группы "А" турецкий "Истанбул Башакшехир" на выезде разгромил шотландский "Хартс" со счётом 4:0.

Во втором туре группового этапа, который состоится 15 сентября, РФШ на стадионе "Сконто" сыграет с "Хартс", а "Истанбул Башакшехир" дома примет "Фиорентину".

Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).

За выход в групповой этап Лиги конференций РФШ заработал от УЕФА как минимум 3,3 миллиона евро. За каждую победу на групповом этапе предусмотрена премия в размере пол миллиона евро, а за ничью - 166 тысяч евро.

Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".

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