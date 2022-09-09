Зеленский: за 8 дней Украина освободила более 1000 км² своей территории

"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил!" - сказал он.

Ранее Генеральный штаб ВСУ отчитался, что украинские военные взяли под контроль город Балаклею в Харьковской области.

Полномасштабное вооруженное вторжение России в Украину продолжается уже более полугода с 24 февраля. На данный момент основные военные действия ведутся на юге и востоке страны. Украине вооружением и финансами помогают многие страны Запада.

Украинская армия за три дня продвинулась почти на 50 километров в Харьковской области

Украинская армия проводит успешный контрудар в направлении Харькова, и за три дня, благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ и поддержке местного населения, украинские войска продвинулись вперед почти на 50 километров, говорится в последней сводке Генштаба ВСУ на Facebook.

За последние сутки российские войска нанесли 45 ударов с воздуха и 5 ракетных ударов, в том числе по Константиновке, Циркунам, Радушному и Харькову, говорится в сообщении. Есть жертвы среди мирного населения.

Силы обороны удерживают позиции и не дают противнику продвинуться вперед. Украинские войска успешно отразили атаку противника в районах села Уды, Константиновки, Вернопольяи пр., говорится в сообщении Генштаба.

Авиация сил обороны нанесла более 20 ударов в поддержку операций сухопутных войск. Поражены два ротных пункта обеспечения, 15 районов сосредоточения живой силы и боевой техники, три зенитно-ракетных комплекса.

Были уничтожены четыре беспилотника и вертолет Ка-52. Потери живой силы противника уточняются, говорится в сообщении Генштаба.