Определились финалистки US Open

21-летняя Свёнтек в полуфинальном матче добыла волевую победу над белоруской Ариной Соболенко - 3:6, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. На счету Свёнтек два эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В другом полуфинале 28-летняя Онс Жабер из Туниса, занимающая пятое место в мировом рейтинге, победила француженку Каролин Гарсию (17) - 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Жабер выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Гарсии 2 эйса.

Отметим, что Онс Жабер второй раз подряд вышла в финал "Шлема". Ранее это произошло на Уимблдоне, где она уступила Елене Рыбакиной. На счету Свёнтек две победы на "Ролан Гаррос" (2020, 2022).

US Open-2022 завершится 11 сентября.