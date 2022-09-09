За последние сутки в Латвии зарегистрирован 921 новый случай Covid-19, скончался 1 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлен 921 новый случай Covid-19, скончался 1 человек
Выявлен 921 новый случай Covid-19, скончался 1 человек
Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет, он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного уменьшился и составил 554 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3892 лабораторных теста на Covid-19, 23,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 416 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 505 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 905 904 человек, умерли 5957 человек.
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