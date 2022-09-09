Состоялся самый дорогой трансфер в истории женского футбола

Каталонцы заплатили за 25-летнюю англичанку 460 тысяч евро - это новый рекорд для женского футбола. До этого клубы ещё никогда не платили за трансферы столь крупные суммы.

Sweet dreams, culers 💙❤️ pic.twitter.com/KCLIuKjpjK — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 8, 2022

Ранее рекордным считался трансфер Перниллы Хардер из немецкого "Вольфсбурга" в "Челси" в 2020 году за 350 тысяч евро.

Уолш выступала за "Манчестер Сити" с 2014 года. В составе команды она провела 211 матчей, выиграв восемь трофеев. Этим летом она выиграла чемпионат Европы в составе сборной Англии. На турнире она провела шесть матчей, в которых забила три мяча.