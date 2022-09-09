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Состоялся самый дорогой трансфер в истории женского футбола

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Состоялся самый дорогой трансфер в истории женского футбола
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Кира Уолш
Кира Уолш Фото: AP/Scanpix

Женский футбольный клуб "Барселона" объявил о переходе полузащитника Киры Уолш из "Манчестер Сити".

Каталонцы заплатили за 25-летнюю англичанку 460 тысяч евро - это новый рекорд для женского футбола. До этого клубы ещё никогда не платили за трансферы столь крупные суммы.

Ранее рекордным считался трансфер Перниллы Хардер из немецкого "Вольфсбурга" в "Челси" в 2020 году за 350 тысяч евро.

Уолш выступала за "Манчестер Сити" с 2014 года. В составе команды она провела 211 матчей, выиграв восемь трофеев. Этим летом она выиграла чемпионат Европы в составе сборной Англии. На турнире она провела шесть матчей, в которых забила три мяча.

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