В пятницу, 9 сентября, в Риге на улице Марияс произошел небольшой инцидент между велосипедистом и водителем BMW. К происшествию внимание привлекла наклейка, которая находилась на окне машины, - это была наклейка Государственной полиции.
Видео ⟩ В центре Риги шофер BMW с наклейкой полиции конфликтует с велосипедистом
Велосипедист рассказал порталу TVNET, что инцидент произошел сегодня утром, в 10 часов утра. Он отметил, что неподалеку от этого места пострадал еще один человек - у стоявшего автомобиля открылась дверь, и велосипедист врезался в нее. Он сломал ключицу и получил еще всякие повреждения.
"Велодорожка сегодня была полна автомашин, но именно этот случай привлек наибольшее внимание, потому что на окне была наклейка Государственной полиции, а потом BMW поймал меня в нескольких кварталах дальше и заткнули рот. Самого начала атаки нет, потому что я еще не включил камеру", – рассказывает велосипедист.
TVNET связался с Государственной полицией, которая отметила, что водитель BMW не связан с учреждением.
При проверке информации констатировано, что транспортное средство не принадлежит работнику полиции. В свою очередь, наклейка, видная в окне автомобиля, не показывает официальную связь с Государственной полицией.
Одновременно запечатленное событие в полиции зарегистрировано и нарушение правил дорожного движения будет оцениваться в процессе административного нарушения.
Видео: Инцидент на улице Марияс
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