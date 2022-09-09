Видео ⟩ В центре Риги шофер BMW с наклейкой полиции конфликтует с велосипедистом

Велосипедист рассказал порталу TVNET, что инцидент произошел сегодня утром, в 10 часов утра. Он отметил, что неподалеку от этого места пострадал еще один человек - у стоявшего автомобиля открылась дверь, и велосипедист врезался в нее. Он сломал ключицу и получил еще всякие повреждения.

"Велодорожка сегодня была полна автомашин, но именно этот случай привлек наибольшее внимание, потому что на окне была наклейка Государственной полиции, а потом BMW поймал меня в нескольких кварталах дальше и заткнули рот. Самого начала атаки нет, потому что я еще не включил камеру", – рассказывает велосипедист.

TVNET связался с Государственной полицией, которая отметила, что водитель BMW не связан с учреждением.

При проверке информации констатировано, что транспортное средство не принадлежит работнику полиции. В свою очередь, наклейка, видная в окне автомобиля, не показывает официальную связь с Государственной полицией.

Одновременно запечатленное событие в полиции зарегистрировано и нарушение правил дорожного движения будет оцениваться в процессе административного нарушения.

Видео: Инцидент на улице Марияс