Путин созвал заседание Совета безопасности из-за неудач российской армии

Учитывая успешные атаки Украины в последние дни, существует риск, что под Харьковом могут окружить 10 000 российских солдат.

На заседание Совета по национальной безопасности в пятницу вызваны 12 постоянных членов совета. Это руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Служба внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и секретарь Николай Патрушев.

Как сообщалось, украинская армия проводит успешный контрудар в направлении Харькова, и за три дня благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ и поддержке местного населения украинские войска продвинулись вперед почти на 50 километров, говорится в последней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

За последние сутки российские войска нанесли 45 ударов с воздуха и 5 ракетных ударов, в том числе по Константиновке, Циркунам, Радушному и Харькову, говорится в сообщении. Есть жертвы среди мирного населения.

Силы обороны удерживают позиции и не дают противнику продвинуться вперед. Украинские войска успешно отразили атаку противника в районах села Уды, Константиновки, Вернополья и пр., говорится в сообщении Генштаба.