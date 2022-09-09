По уникальным маршрутам микробусов Rīgas satiksme пустит свой транспорт

Кирсис подчеркивает, что RMS - частная компания, которая обеспечивала 2,4% в общем объеме пассажирских перевозок. По мнению вице-мэра, это был ненадежный партнер, сообщил советник Кирсиса Эдмунд Юревицс.

Кирсис отмечает, что Rīgas satiksme обеспечивает доступность общественного транспорта по всему городу и уже с понедельника заменит уникальные маршруты RMS собственными автобусами.

Начальник отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане отметила, что в выходные дни "маршрутки" RMS уже давно не ходят, и сообщила, что Rīgas satiksme уже с понедельника обеспечит транспорт по двум маршрутам - 303 (Плявниеки-Югла) и 363 (Межциемс-Шампетерис).

Другие маршруты RMS дублировали маршруты Rīgas satiksme.

Как сообщалось, в пятницу Рижский городской суд принял решение признать Rīgas mikroautobusu satiksme неплатежеспособным, поэтому пассажирские перевозки на маршрутах предприятия больше осуществляться не будут, выяснило агентство ЛЕТА.