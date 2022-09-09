Главное за 9 сентября ⟩ Новый король Британии, перевернутый автомобиль и критика от РПЦ

В России с начала лета снижаются цены практически на все товары. Но радоваться не стоит - этот процесс называется дефляцией и может говорить о глубоком кризисе в экономике страны. Насколько это опасно и когда в России вновь начнут расти цены?

Обычно с наступлением лета повышается "производительность труда" топливных воров: в одном только Йыхвиском отделении полиции Идаской префектуры с мая было зарегистрировано 15 случаев кражи топлива. Всего в этом году на стол следователей попало 262 подобных дела, что на 45 больше, чем за весь прошлый год. Рекордным месяцем стал июнь, когда был зарегистрирован 61 случай кражи топлива.

Туристическое агентство Великобритании призывает туристов путешествовать зимой, чтобы избежать высоких счетов за электричество и газ, сообщает Euronews.

Самый разгар грибного сезона! А значит - самое время повторить, проверить и закрепить свои знания о грибах.

Убедительное преимущество в авто- и мотоспорте принадлежит мужчинам. Однако в мире есть и женщины, которые почувствовали потребность в адреналине и победах.