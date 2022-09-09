Мир продолжает отходить от внезапной смерти королевы Великобритании. Об этих и других важных новостях пятницы, 9 сентября, вы можете прочитать ниже.
Главное за 9 сентября ⟩ Новый король Британии, перевернутый автомобиль и критика от РПЦ
Новости Латвии:
В пятницу Рижский городской суд принял решение признать Rīgas mikroautobusu satiksme неплатежеспособным, поэтому пассажирские перевозки на маршрутах предприятия осуществляться больше не будут.
Не дожидаясь обещанных управляющим территорией решений, которые не позволили бы водителям заезжать во двор ради объезда пробок без разрешения, жители дома № 24 на улице Дзирциема сами соорудили "баррикады", сообщает передача Bez Tabu.
Утром в пятницу, 9 сентября, в Риге у здания Кабинета министров в результате ДТП на крышу перевернулся автомобиль, сообщает Degpunktā. По информации полиции, в происшествии никто не пострадал.
Сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России задержали двух граждан Украины, которые, как утверждается, пытались ввезти из Латвии в Россию 57 килограммов наркотика мефедрон, сообщает "Медиазона" со ссылкой на ТАСС и "Интерфакс".
Латвийская ассоциация журналистов призвала премьер-министра Кришьяниса Кариньша не уклоняться от участия в предвыборных дебатах и других дискуссионных передачах СМИ.
До вторника, 13 сентября, в Латвии сохранится преимущественно сухая погода, а температура воздуха на несколько градусов повысится, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
73-летний сын британской королевы Елизаветы II Чарльз стал новым королем Великобритании после смерти матери, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Последняя опубликованная фотография королевы была сделана 6 сентября.
Новости о плохом состоянии здоровья королевы Елизаветы II побудили членов королевской семьи поспешить в Шотландию, чтобы как можно скорее увидеться с ней во дворце Балморал.
Политики всего мира отдают дань уважения скончавшейся королеве Елизавете II, выражают соболезнования королевской семье и подданным Соединенного Королевства.
В Русской православной церкви выступили с критикой решения депутатов Сейма Латвии объявить о независимости Латвийской православной церкви.
В четверг, 8 сентября, Европейский союз (ЕС) выразил протест Беларуси в связи с задержанием в Минске высокопоставленного дипломата ЕС.
Президент России Владимир Путин 9 сентября созвал заседание Совета безопасности, принимая во внимание пережитые в последние дни неудачи российской армии, сообщает издание The Moscow Times.
Телеведущая из штата Оклахома, США, в прямом эфире перенесла инсульт, следует из видео, опубликованного в социальных сетях, а также из заявления самой женщины.
Интересное чтиво:
"Я села в тюрьму, когда мне было 18 лет", - тихо произносит темноволосая девушка с ясными голубыми глазами. 24-летняя Мадара не отводит взгляд во время разговора, смотрит восторженно и уверенно. Ее фразы короткие и емкие. Именно такой она предстанет в новом сезоне социального телевизионного проекта Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...").
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