Карл III впервые обратился к жителям Великобритании в качестве монарха

Бумажной книги соболезнований для представителей общественности не будет, но Букингемский дворец организовал онлайн-книгу соболезнований для всех, кто хочет оставить сообщение.

Правительство заявило, что ожидает большого скопления людей в центре Лондона и в других королевских резиденциях в знак уважения, и предупредило о возможных сбоях и задержках в работе транспорта.

Представителей общественности попросили оставлять цветы в специально отведенных местах в королевских резиденциях.

Правительство опубликовало руководство на период национального траура, который продлится до дня похорон королевы, в котором говорится:

организации не должны приостанавливать деятельность

государственные службы будут работать в обычном режиме, хотя возможны некоторые изменения в их доступности

не требуется отменять или откладывать развлекательные и спортивные мероприятия или закрывать развлекательные заведения

общественные музеи, галереи или подобные места не обязаны закрываться

Тем не менее в знак уважения в стране отменены или перенесены многие спортивные соревнования, футбольные матчи и культурные мероприятия, в том числе знаменитые концерты фестиваля Би-би-си Proms .

Мужчина вытирает слезы у входа в замок Балморал Фото: Reuters

Депутаты в палатах общин и лордов также отдают дань уважения королеве с полудня до вечера пятницы, повседневная политическая жизнь приостановлена.

Кабинет министров собрался в пятницу утром, и единственным пунктом повестки дня было отдать дань уважения королеве.

Также состоится редкое субботнее заседание Палаты общин, на котором высокопоставленные депутаты соберутся в 14:00 по местному времени, чтобы принести присягу на верность новому королю, а соболезнования продолжатся до вечера.

Девочка возлагает цветы в Виндзорском замке Фото: Reuters

После смерти матери король Карл сказал, что это было "очень печальное время" для него и его семьи, и что ее потеря будет "глубоко ощущаться" во всем мире.

"Мы глубоко скорбим о кончине дорогого государя и любимой матери", - говорится в заявлении.