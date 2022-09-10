Секунды до трагедии. В Пурвциемсе водитель на светофоре чуть не сбил детей

Автомобиль резко затормозил и остановился на пешеходном переходе на красный свет светофора. Дети, заметив опасность, бросились во все стороны - часть побежала вперед, другие же отступили назад. Окружающим сразу стало ясно - если бы водитель среагировал на полсекунды позже, кто-то из детей мог погибнуть. Жители Пурвциемса, посмотревшие запись с видеорегистратора, встревожены, но не удивлены.

Единственной причиной произошедшего могло быть то, что водитель смотрел в экран мобильника или болтал с пассажирами. Эксперт в области дорожного движения Оскар Ирбитис предлагает еще одну версию того, что могло повлиять на действия Hyundai Getz: "Водитель опоздал примерно на 3,5 секунды. Видно, что происшествие случилось вечером. Из-за контраста во время заката светофоры заметить сложнее".

Кто сидел за рулем, а также были ли у него права - выяснит полиция. Запись с видеорегистратора - достаточная доказательная база для начала расследования.

Полиция начала проверку, однако информации не хватает.

Государственная полиция просит отозваться очевидцев и лицо, видеорегистратор которого зафиксировал этот инцидент, позвонив по номеру телефона 67829151 или 110.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: