Защитники Украины освободили и взяли под свой контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области, заявил в пятницу вечером в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: Украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Харьковской области
"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают… В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области… Постепенно берем под контроль новые населенные пункты - повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших граждан", - сказал Зеленский.
Президент призвал украинцев с освобожденных территорий сообщать представителям вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщать любую информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле.
Зеленский также поблагодарил разведчиков, спецслужбы, которые в очередной раз проявили себя очень результативно в изгнании врага. Отдельно президент Украины выделил бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого: "командующий Харьковским направлением особо отметил героические действия ребят из этой бригады".
В то же время Зеленский не уточнил названия населенных пунктов, освобожденных украинскими военными, пишет "Медуза".
Напомним, 5 сентября украинская армия начала наступление в Харьковской области и, по заявлению Генштаба ВСУ, за три дня продвинулась на 50 километров. 8 сентября Зеленский сообщил, что с начала месяца было освобождено более 1000 квадратных километров территории Украины.
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