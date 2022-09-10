Зеленский: Украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Харьковской области

"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают… В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области… Постепенно берем под контроль новые населенные пункты - повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших граждан", - сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев с освобожденных территорий сообщать представителям вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщать любую информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле.

Зеленский также поблагодарил разведчиков, спецслужбы, которые в очередной раз проявили себя очень результативно в изгнании врага. Отдельно президент Украины выделил бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого: "командующий Харьковским направлением особо отметил героические действия ребят из этой бригады".

В то же время Зеленский не уточнил названия населенных пунктов, освобожденных украинскими военными, пишет "Медуза".

Напомним, 5 сентября украинская армия начала наступление в Харьковской области и, по заявлению Генштаба ВСУ, за три дня продвинулась на 50 километров. 8 сентября Зеленский сообщил, что с начала месяца было освобождено более 1000 квадратных километров территории Украины.

Галерея: Украина. 7 сентября 2022 года