Фото ⟩ В 1998 году журнал предсказал, как Дэвид Бекхэм будет выглядеть через 20 лет. Угадал ли?

"Я никогда не считал себя привлекательным, сексуальным человеком. Мне нравится носить красивую одежду и костюмы, хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо, но я никогда не думаю о себе так", - сказал Дэвид после признания People.

Глядя на 47-летнего футболиста сейчас, можно с уверенностью сказать, что он лукавит. Впрочем, если бы прогнозы журнала FourFourTwo сбылись, его слова можно было бы воспринять с полной серьёзностью. Смотрите сами - именно так в 2020 должен был выглядеть Дэвид Бекхэм по мнению журналистов:

В 1998 году журнал FourFourTwo представил, как в 2020 будет выглядеть Дэвид Бекхэм. Но кажется, что-то пошло не так 😁 pic.twitter.com/pDz0KAYkpt — PRO Английский футбол (@proepl) March 25, 2020

Иконой стиля Бекхэм остается и сейчас. Изменится ли это когда-нибудь? Судя по тому, как выглядит спортсмен в 2022 году - вряд ли.

Сейчас Бекхэм владеет франшизой MLS "Интер Майами" и продолжает заниматься футболом.