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Фото ⟩ В 1998 году журнал предсказал, как Дэвид Бекхэм будет выглядеть через 20 лет. Угадал ли?

rus.tvnet.lv
В 1998 году журнал предсказал, как Дэвид Бекхэм будет выглядеть через 20 лет. Угадал ли?
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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм Фото: AP/Scanpix

Уже много лет бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм является иконой стиля. В 2015 году журнал People признал его самым сексуальным мужчиной на планете. Но было так не всегда - в далёком 1998 году британский журнал FourFourTwo решил предсказать, как футболист будет выглядеть в 2020 году. Редакция журнала, мягко говоря, не угадала, пишет Sports.ru.

"Я никогда не считал себя привлекательным, сексуальным человеком. Мне нравится носить красивую одежду и костюмы, хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо, но я никогда не думаю о себе так", - сказал Дэвид после признания People.

Глядя на 47-летнего футболиста сейчас, можно с уверенностью сказать, что он лукавит. Впрочем, если бы прогнозы журнала FourFourTwo сбылись, его слова можно было бы воспринять с полной серьёзностью. Смотрите сами - именно так в 2020 должен был выглядеть Дэвид Бекхэм по мнению журналистов:

Иконой стиля Бекхэм остается и сейчас. Изменится ли это когда-нибудь? Судя по тому, как выглядит спортсмен в 2022 году - вряд ли.

Сейчас Бекхэм владеет франшизой MLS "Интер Майами" и продолжает заниматься футболом. 

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