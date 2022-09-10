ISW: украинцы в Харьковской области отвоевали уже 2500 квадратных километров территории

По мнению ISW, в настоящее время украинские силы, вероятно, зачищают территорию от дезорганизованных групп российских солдат, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

Фото из Купянска.



Ещё один город, который ВСУ взяли за несколько дней без разрушений и массовой гибели мирных жителей.



Сравните это с тем, как воюют и что творят с городами российские нелюди. pic.twitter.com/f20xc1OAYc — Денис Казанський (@den_kazansky) September 10, 2022

ВСУ могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если если разорвут наземные линии связи россиян к северу и югу от города, прогнозирует ISW.

Фото: pravda.com.ua

Институт отмечает, что Кремль перемещает ресурсы на харьковско-изюмскую линию, пытаясь остановить контрнаступление армии Украины, в то же время отказываясь публично говорить о достижениях ВСУ в Харьковской области.

Судя по всему, принимая во внимание пережитые в последние дни неудачи российской армии, президент России Владимир Путин 9 сентября созвал заседание Совета безопасности.

Одновременно с нападением на харьковско-изюмской линии продолжается и контрнаступление в Херсонской области.

The situation on 9/5 vs 9/9 pic.twitter.com/3pMPUrtmgR — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) September 10, 2022

Галерея: Харьков, Украина. 7 сентября 2022 года