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ISW: украинцы в Харьковской области отвоевали уже 2500 квадратных километров территории

rus.tvnet.lv
ISW: украинцы в Харьковской области отвоевали уже 2500 квадратных километров территории
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Фото: @Militarylandnet

По оценке американского Института изучения войны (ISW), армия Украины в результате контрнаступления в Харьковской области освободила уже около 2500 квадратных километров территории, пишет "Украинская Правда".

По мнению ISW, в настоящее время украинские силы, вероятно, зачищают территорию от дезорганизованных групп российских солдат, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

ВСУ могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если если разорвут наземные линии связи россиян к северу и югу от города, прогнозирует ISW.

Фото: pravda.com.ua

Институт отмечает, что Кремль перемещает ресурсы на харьковско-изюмскую линию, пытаясь остановить контрнаступление армии Украины, в то же время отказываясь публично говорить о достижениях ВСУ в Харьковской области.

Судя по всему, принимая во внимание пережитые в последние дни неудачи российской армии, президент России Владимир Путин 9 сентября созвал заседание Совета безопасности.

Одновременно с нападением на харьковско-изюмской линии продолжается и контрнаступление в Херсонской области.

Галерея: Харьков, Украина. 7 сентября 2022 года 

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