Сб, 10.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Левитс стал первым западным лидером, переночевавшим в Киеве во время войны

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс стал первым западным лидером, переночевавшим в Киеве во время войны
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: EPA/Scanpix

Президент Латвии Эгил Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу и стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, запрещавшее иностранцам оставаться в Киеве на ночь, пишет украинское СМИ "Европейская правда".

Этот визит проходит на фоне эффективного контрнаступления ВСУ на востоке и юге Украины.

В пятницу после встречи с Владимиром Зеленским Левитс выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также он принял участие в церемонии открытия табличек, посвященных нескольким западным лидерам, включая его самого, на Аллее мужества в Киеве.

13 апреля Левитс уже посещал Киев, став тогда одним из первых западных лидеров, приехавших в столицу Украины.

Галерея: Харьков, Украина. 7 сентября 2022 года

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх