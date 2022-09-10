Видео ⟩ Сгорело заброшенное здание реабилитационного центра "Вайвари" в Юрмале

На данный момент здания заброшены, жители Юрмалы утверждают, что в них проводит время молодежь.

"В четверг вскоре после 18:00 пожарные и спасатели выехали на улицу Капу в Юрмале, где на втором этаже заброшенного двухэтажного дома загорелось помещение площадью 20 квадратных метров. Работы по тушению закончились в 21:00", - сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.

Собственником здания является VAS Valsts nekustamie īpašumi, а Юрмальская городская дума выдала разрешение на строительство по указанному адресу на улице Капу.

Юрмальская муниципальная полиция заявляет, что у нее нет информации об этом здании и она не может комментировать его состояние.

Valsts nekustamie īpašumi поясняет, что с 2002 года здания сданы в аренду частным арендаторам. В 2016 году компания приняла этот объект у Агентства приватизации с уже действующим договором аренды с компанией SIA Rental.

Согласно договору аренды, арендатор несет ответственность за управление и содержание имущества. Контракт заключен до 2052 года.

Пострадавших при пожаре нет, но состояние здания приравнивают к трущобам.

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