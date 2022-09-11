Автором лучшего гола по итогам прошедших на этой неделе матчей Лиги чемпионов стал нападающий "ПСЖ" Киллиан Мбаппе, информирует сайт УЕФА.
ВИДЕО ⟩ Гол Мбаппе в ворота "Ювентуса" признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов
Гол Мбаппе в ворота "Ювентуса" признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов
23-летний Мбаппе отличился в матче первого тура Лиги чемпионов, поразив ворота "Ювентуса" (2:1). Нападающий смог отличиться после изящной передачи бразильца Неймара уже на пятой минуте матча.
На звание лучшего гола недели также претендовали защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо, немецкий нападающий "Баварии" Лерой Зане и Ферран Торрес из "Барселоны".
Что касается лучшего игрока недели, то победа досталась Роберту Левандовски. В матче за "Барселону" он оформил хет-трик в ворота чешской "Виктории" (5:1).
Матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 13 и 14 сентября.
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