ВИДЕО ⟩ Гол Мбаппе в ворота "Ювентуса" признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

23-летний Мбаппе отличился в матче первого тура Лиги чемпионов, поразив ворота "Ювентуса" (2:1). Нападающий смог отличиться после изящной передачи бразильца Неймара уже на пятой минуте матча.

На звание лучшего гола недели также претендовали защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо, немецкий нападающий "Баварии" Лерой Зане и Ферран Торрес из "Барселоны".

Что касается лучшего игрока недели, то победа досталась Роберту Левандовски. В матче за "Барселону" он оформил хет-трик в ворота чешской "Виктории" (5:1).

Матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 13 и 14 сентября.