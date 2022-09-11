Полька Ига Свёнтек выиграла US Open. Это её третий "Большой шлем" в карьере

В финальном матче турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Свёнтек сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Жабер, занимающей пятую строчку мирового рейтинга, 4 двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу польки.

21-летняя Свёнтек стала трёхкратной чемпионкой турниров серии "Большого шлема". Ранее полька дважды выигрывала "Ролан Гаррос" (2020, 2022). 28-летняя Жабер во второй раз в карьере играла в финале турниров "Большого шлема". Ранее в этом году она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале Уимблдона.

За победу в финале Свёнтек получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Жабер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.

После US Open призовые Свёнтек в этом сезоне составят 9,2 млн долларов. Это больше всех даже в мужском туре.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября мужским финалом Карлос Алькарас (Испания) - Каспер Рууд (Норвегия).