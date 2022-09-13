Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 28-го тура чемпионата Латвии по футболу.
ВИДЕО ⟩ Смогут ли рижские клубы догнать "Валмиеру"?
28-й тур началася с победы "Ауды" над "Меттой" (2:1). Счёт в матче на 5-й минуте открыл Уссейну Нианг, а всего две минуты спустя он же оформил дубль. "Метта" сумела сократить отставание в счёте лишь на 82-й минуте после гола Жана Мбасси.
"Даугавпилс" у себя дома принимал "Тукумс", но в этом матче зрители голов не дождались - 0:0. Хозяева могли выйти вперёд на 68-й минуте, но мяч после удара Кирилла Ильина угодил в перекладину ворот. В конце матча Лаша Кварацхелия был удалён с поля, но "Тукумс" не смог использовать численное большинство.
Результативным получился матч "Лиепаи" и "Супер Новы", которые сыграли вничью - 2:2. На 28-й минуте Марко Регжа реализовал 11-метровый и вывел "Супер Нову" вперёд, а на 70-й минуте Регжа оформил дубль, забив свой восьмой гол в текущем сезоне.
На 84-й минуте Инасиу Мигел сократил отставание "Лиепаи" до минимума, а в компенсированное арбитром время в ворота "Супер Новы" был назначен пенальти за игру рукой в собственной штрафной. К "точке" подошёл Додо - 2:2.
В центральном матче 28-го тура "Валмиера" на своём поле обыграла "Ригу" - 3:1. Хозяева начали активнее и уже на 2-й минуте Камило Мена выбежал один на один с Робертом Озолсом и обыграл вратаря "Риги".
На 56-й минуте Раймонд Кроллис удвоил преимущество "Валмиеры", а на 75-й минуте Алвис Яунземс довёл счёт до крупного. "Рига" ответила голом Марсело Торреса на 90-й минуте.
В заключительном матче 28-го тура РФШ на своём поле одержала уверенную победу над юрмальским "Спартаком" - 3:0. Хозяева могли выйти вперёд на 21-й минуте, но мяч после удара Кевина Фризенбихлера угодил в штангу ворот "Спартака".
Счёт на 26-й минуте открыл Денис Ракель, а на 61-й минуте Эмерсон удвоил преимущество действующих чемпионов страны. Окончательный счёт в матче на 71-й минуте установил Андрей Илич, для которого этот гол стал 15-м в текущем сезоне.
После 28 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 67 очков. На втором месте располагается "Рига" (60), а замыкает тройку лучших РФШ (60). Далее идут "Лиепая" (54), "Ауда" (44), "Даугавпилс" (28), "Тукумс" (27), "Метта", (21), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (18).
В 29-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 16-18 сентября, "Рига" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Метта" с "Тукумсом", "Спартак" с "Валмиерой", "Даугавпилс" с РФШ, а "Ауда" с "Супер Новой".
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