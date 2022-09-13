ВИДЕО ⟩ Смогут ли рижские клубы догнать "Валмиеру"?

В центральном матче 28-го тура "Валмиера" на своём поле обыграла "Ригу" - 3:1. Хозяева начали активнее и уже на 2-й минуте Камило Мена выбежал один на один с Робертом Озолсом и обыграл вратаря "Риги".

На 56-й минуте Раймонд Кроллис удвоил преимущество "Валмиеры", а на 75-й минуте Алвис Яунземс довёл счёт до крупного. "Рига" ответила голом Марсело Торреса на 90-й минуте.

В заключительном матче 28-го тура РФШ на своём поле одержала уверенную победу над юрмальским "Спартаком" - 3:0. Хозяева могли выйти вперёд на 21-й минуте, но мяч после удара Кевина Фризенбихлера угодил в штангу ворот "Спартака".

Счёт на 26-й минуте открыл Денис Ракель, а на 61-й минуте Эмерсон удвоил преимущество действующих чемпионов страны. Окончательный счёт в матче на 71-й минуте установил Андрей Илич, для которого этот гол стал 15-м в текущем сезоне.

После 28 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 67 очков. На втором месте располагается "Рига" (60), а замыкает тройку лучших РФШ (60). Далее идут "Лиепая" (54), "Ауда" (44), "Даугавпилс" (28), "Тукумс" (27), "Метта", (21), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (18).

В 29-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 16-18 сентября, "Рига" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Метта" с "Тукумсом", "Спартак" с "Валмиерой", "Даугавпилс" с РФШ, а "Ауда" с "Супер Новой".