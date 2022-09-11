ВИДЕО ⟩ "Уничтожу всех!" Чимаев задушил Холланда в первом раунде

"Ну, что теперь скажете? Дайте мне этих парней из главного боя, я одолею обоих. Уничтожу всех парней в дивизионе! Если я умру, то сделаю это в клетке. Я никогда не покину клетку, это мой дом!", - сказал после боя Чимаев.