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ВИДЕО ⟩ "Уничтожу всех!" Чимаев задушил Холланда в первом раунде

rus.tvnet.lv
"Уничтожу всех!" Чимаев задушил Холланда в первом раунде
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Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев Фото: USA Today Sports/Scanpix

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena состоялся турнир UFC 279.

В со-главном поединке вечера встретились непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд. Бой завершился уже в первом раунде после удушающего приёма в исполнении 28-летнего Чимаева.

Главный фаворит боя на первых же секундах бросился в ноги Холланда, а затем принялся улучшать позицию в партере. Американец сопротивлялся борьбе, но его хватило лишь на половину раунда - в середине пятиминутки Холланд сдался.

"Ну, что теперь скажете? Дайте мне этих парней из главного боя, я одолею обоих. Уничтожу всех парней в дивизионе! Если я умру, то сделаю это в клетке. Я никогда не покину клетку, это мой дом!", - сказал после боя Чимаев.

Теперь на счету Чимаева 12 побед в 12 поединках. У Холланда - 23 победы и восемь поражений, ещё один бой признан несостоявшимся.

Изначально соперником Чимаева должен был стать американец Нейт Диас, но представитель Швеции накануне поединка провалил взвешивание, не уложившись в лимит полусреднего дивизиона.

После этого глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Диас в главном событии вечера встретится с соотечественником Тони Фергюсоном, а Чимаев - с Холландом во втором по значимости поединке турнира.

В главном бою вечера победу гильотиной в четвёртом раунде одержал 37-летний Диас, который обрушил град ударов на соперника. Фергюсон решил перевести противостояние в партер, сделал проход в ноги - и это стало его роковой ошибкой, поскольку он угодил головой точно под локоть сопернику. Всего несколько секунд спустя Фергюсон сдался и постучал.

Таким образом, на счету Фергюсона стало 25 побед и 8 поражений (5 подряд). У Диаса в активе 22 победа при 13 поражениях.

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