В Риге с обширной программой отметят День отца

С заботой о том, чтобы на мероприятии было удобно и самым маленьким, будет работать игровая зона для малышей и комната для пеленания, в свою очередь, для подростков семьи подготовлены такие аттракционы, как свободное падение и качели на 360 градусов. Участники фестиваля в честь Дня отца нередко приезжают вместе с бабушками и дедушками, поэтому программа фестиваля составлена так, чтобы было интересно и старшему поколению семьи. Будут работать мастерские предназначенных для пап подарков, городок Street food, а также акция по сбору средств для общества поддержки военных беженцев из Украины "Твои друзья".

Шествие и фестиваль в честь Дня отца – это семейное событие, в котором всегда принимали участие не только папы с детьми, но и мамы, бабушки и дедушки и другие члены семьи, которые хотят поблагодарить ответственных пап. В шествии и фестивале также приглашаются принять участие военные беженцев из Украины, чтобы вместе почтить оставшихся там отцов, которые борются за свободу всех нас.

День отца с группой Menuets и творческими занятиями в квартале ул. Таллинас

В воскресенье, 11 сентября, на празднование Дня отца всех также приглашает квартал ул. Таллинас, где пройдет базарчик, турниры по настольным спортивным играм, веселые занятия для детей с аниматором, а также концерт группы Menuets.