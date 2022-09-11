Зеленский: Армия в сентябре освободила 2000 квадратных километров территории Украины

"Наступление наших солдат продолжается на различных участках фронта. До сих пор в рамках активных действий с начала сентября уже освободили две тысячи километров нашей территории", - отметил Зеленский, добавив, что российская армия демонстрирует то, что умеет лучше всего – показывает спину. И, в конце концов, у них есть не самый плохой выбор - бегство. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - отметил Зеленский.