Украинская армия с начала сентября освободила уже около 2000 квадратных километров территории Украины, заявил в субботу вечером в своей традиционной речи президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский: Армия в сентябре освободила 2000 квадратных километров территории Украины
"Наступление наших солдат продолжается на различных участках фронта. До сих пор в рамках активных действий с начала сентября уже освободили две тысячи километров нашей территории", - отметил Зеленский, добавив, что российская армия демонстрирует то, что умеет лучше всего – показывает спину. И, в конце концов, у них есть не самый плохой выбор - бегство. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - отметил Зеленский.
В то же время он указал, что украинские военные гарантируют хорошее обращение тем, кто решит сдаться в плен, опасаясь возвращаться в Россию.
Напомним, накануне вечером Зеленский заявил, что защитники Украины освободили и взяли под свой контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В субботу контрнаступление вооруженных сил Украины продолжилось, в результате чего было освобождено еще несколько городов.
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