В паспорте россиянина поставили печать "Русский корабль, иди на**й!". Пограничники не сознались

Гражданин России Игорь Заботин рассказал, что 15 августа на границе Румынии и Украины ему поставили печать с этой фразой.

Эту фразу сказали украинские пограничники на острове Змеиный в самом начале российского вторжения. Заботин в Facebook опубликовал фотографии своего паспорта, в котором видна печать.

"На границе в Украине мне никто ничего не сказал. Военные или таможня, я не знаю, кто именно это сделал", - указал он.

Государственная пограничная служба Украины в сообщении Euronews указала, что использует для паспортов только официальные печати.

"Печати пересечения государственной границы Украины утверждены распоряжением Министерства внутренних дел Украины от 2019 года. Такую маркировку украинские правовые акты не предусматривают", - добавили в учреждении.

Пограничная служба Украины не подтвердила, было ли начато расследование этого дела.

В другом посте в Facebook Заботин указал, что изначально ему был запрещен въезд в Румынию из-за визы.

Пограничная полиции Румынии сообщила Euronews, что ее работники такую печать в паспорт гражданина России не ставили.

"Если иностранный гражданин не соответствует законным условиям въезда в страну, то соответственное лицо нельзя впускать в страну, и ему выдается форма с указанием причин и способа обжалования".

Они подтвердили и в Twitter, что не использовали эту печать, опровергнув таким образом изначальную информацию.

In reference to the issues appearing in the online environment, regarding the application of a stamp with Cyrillic letters in a passport, we make it clear that the we did not apply such a stamp. Regarding the photo attached, we can't determine whether it is real or fake pic.twitter.com/074AamxuzA — Poliția de Frontieră (@FrontieraRO) August 19, 2022