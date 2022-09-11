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В Резекне в результате пожара погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
В Резекне в результате пожара погиб человек
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Сегодня утром в результате пожара в Резекне погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сегодня утром пожарные выехали в Резекненский край, где возник пожар в трехэтажном жилом доме. В квартире на первом этаже горели диван и предметы домашнего обихода на площади 10 квадратных метров. В огне погиб человек.

До приезда VUGD из здания эвакуировали 11 человек. Пожар был локализован в течение часа, но работы по тушению продолжаются.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 65 вызовов: 24 - на тушение пожаров, в том числе один на лесной пожар, 28 - на спасательные работы, а 13 вызовов были ложными.

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