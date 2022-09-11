Разведка США помогала Киеву готовить контрнаступление

"На протяжении всей войны Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях, - пишет The New York Times. - Такая оперативная информация позволила украинцам, которые, по признанию американских официальных лиц, сыграли решающую роль в планировании и осуществлении (контрнаступления. - Ред.), того, чтобы брать на прицел российские войска, убивать высокопоставленных генералов и заставлять (российские войска снабжения. - Ред.) поставлять боеприпасы дальше от линии фронта".

На протяжении последних недель представители американских спецслужб не раз указывали, что у них имеется гораздо больше информации относительно российских военных планов, нежели про украинские.

Продвижение украинских войск

Однако, как только Украина начала разрабатывать план контрнаступления против России, руководители в Киеве решили, что, поделившись информацией с США, они смогут получить больше поддержки, объяснили собеседники издания.