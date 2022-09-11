Опрос: 72% жителей Латвии ждут новую вспышку Covid-19 до конца года

Только 13% респондентов высказывают противоположную позицию, прогнозируя, что новой вспышки Covid-19 в этом году не ожидается (нет - 4%, скорее нет - 9%), а еще 15% не дали конкретного ответа на вопрос.

По сравнению с июлем, в августе люди несколько чаще думали, что к концу года ожидается новая вспышка Covid-19 - в июле такое мнение высказали 68% опрошенных.

В данных опроса нет существенной разницы по гендерному признаку - как среди женщин, так и среди мужчин 73% опрошенных склоняются к тому, что к концу года ожидается новая вспышка Covid-19. При этом 12% женщин и столько же мужчин высказали противоположное мнение, а 15% женщин и 16% мужчин не смогли дать конкретного ответа.

По используемому в семье разговорному языку можно сделать вывод, что латыши чаще ожидают новой вспышки Covid-19 к концу года - такое мнение высказали 76% из них (да - 27%, скорее да - 49%), тогда как у русскоязычных этот показатель составил 60% (да - 21%, скорее да - 39%).

10% латышей (нет - 2%, скорее нет - 8%) и 18% русскоязычных (нет - 4%, скорее нет - 14%) придерживались противоположного мнения, а еще 14% латышей и 22% русскоязычных не дали конкретного ответа на вопрос.

Люди с высшим образованием чаще указывали, что ожидают новой вспышки Covid-19 до конца года.

Опрос проводился совместно с компанией исследований в интернете Gemius, в нем приняли участие 1518 респондентов.