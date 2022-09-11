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Желтое предупреждение: прогноз погоды на понедельник

rus.tvnet.lv/LETA
Желтое предупреждение: прогноз погоды на понедельник
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Река Даугава
Река Даугава Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 12 сентября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, в Курземе будет более солнечно, прогнозируют синоптики.

Местами - в основном в Латгале - пройдут незначительные дожди.

Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, в Курземе - до +18 градусов.

Сохранится слабый восточный и северный ветер.

В Риге ожидается пасмурный день, без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +13...+14 градусов.

В юго-восточной части страны по-прежнему в силе желтое предупреждение о повышенной пожароопасности местами в лесах.

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