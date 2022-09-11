Желтое предупреждение: прогноз погоды на понедельник

Местами - в основном в Латгале - пройдут незначительные дожди.

Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, в Курземе - до +18 градусов.

Сохранится слабый восточный и северный ветер.

В Риге ожидается пасмурный день, без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +13...+14 градусов.

В юго-восточной части страны по-прежнему в силе желтое предупреждение о повышенной пожароопасности местами в лесах.