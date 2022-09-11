Вс, 11.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

МВД просит 1,7 млн евро на меры безопасности при демонтаже советских памятников

rus.tvnet.lv/LETA
МВД просит 1,7 млн евро на меры безопасности при демонтаже советских памятников
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Падение обелиска памятника в Пардаугаве.
Падение обелиска памятника в Пардаугаве. Фото: Jānis Škapars/TVNET

МВД призвало правительство принять решение о выделении 1,7 млн евро службам внутренних дел в связи с мерами безопасности при демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режимы.

Расходы возникли в период с 9 мая по настоящее время.

Деньги требуются Государственной полиции, Службе государственной безопасности и Рижской муниципальной полиции.

Как сообщалось, 16 июня в окончательном чтении Сейм принял закон "О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", которым предусмотрено, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы к 15 ноября.

В Риге, в парке Победы в конце августа был демонтирован памятник воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх