МВД призвало правительство принять решение о выделении 1,7 млн евро службам внутренних дел в связи с мерами безопасности при демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режимы.
МВД просит 1,7 млн евро на меры безопасности при демонтаже советских памятников
МВД просит 1,7 млн евро на меры безопасности при демонтаже советских памятников
Расходы возникли в период с 9 мая по настоящее время.
Деньги требуются Государственной полиции, Службе государственной безопасности и Рижской муниципальной полиции.
Как сообщалось, 16 июня в окончательном чтении Сейм принял закон "О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", которым предусмотрено, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы к 15 ноября.
В Риге, в парке Победы в конце августа был демонтирован памятник воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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