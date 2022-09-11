МВД просит 1,7 млн евро на меры безопасности при демонтаже советских памятников

Расходы возникли в период с 9 мая по настоящее время.

Деньги требуются Государственной полиции, Службе государственной безопасности и Рижской муниципальной полиции.

Как сообщалось, 16 июня в окончательном чтении Сейм принял закон "О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", которым предусмотрено, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы к 15 ноября.

В Риге, в парке Победы в конце августа был демонтирован памятник воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.