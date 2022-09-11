Контратака армии Украины: наступление на север Харьковской области, потери подтвердили и в Минобороны России

"По направлению к Харькову мы начали продвигаться не только на юг и на восток, но и на север. До достижения государственной границы осталось 50 километров", - в социальных сетях в воскресенье пишет Залужный.

Он отметил, что до успешного нападения украинской армии на Балаклею, Изюм и Купянск были захвачены укрепленные российскими войсками районы, "которые они гордо называли "Москва","Омск" и "Питер".

"Я горд и благодарен каждому воину Украины. Я имею честь сражаться плечом к плечу с вами", - подчеркнул Залужный.

Он также подтвердил, что украинской армии с начала сентября удалось деоккупировать более 3000 квадратных километров территории Украины.

Российские войска отступают

Российские войска бегут из Луганской области в направлении России, сообщает руководитель военной администрации округа Сергей Гайдай.

"Украинский флаг, который прошлой ночью партизаны подняли над администрацией в Кременной, находится на своем месте, и теперь "рашисты" уже все поняли, поэтому не решаются его снять. Россияне и коллаборационисты бегут из Луганской области, едут в направлении России", - сообщил Гайдай в Telegram.

По словам Гайдая, очередь на выезд из оккупированных Россией территорий составляет несколько километров.

"Передвижение огромное. Местами происходят бои, но в основном оккупанты бегут", - подтвердил Хайдай.

Сдачу больших территорий подтвердили и в Министерстве обороны России. Это заметил портал "Медуза", сравнив карты на брифингах 10 и 11 сентября.

Карта, показанная на брифинге 10 сентября 2022 года Фото: Министерство обороны России

Карта, показанная на брифинге 11 сентября 2022 года Фото: Министерство обороны России

Сравнив карты, можно заметить, что российские войска отступили с севера Харьковской области, в частности, оставили город Волчанск на границе с Россией, который находился в оккупации с первого дня войны. В Волчанске уже заметили украинский флаг.