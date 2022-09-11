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Контратака армии Украины: наступление на север Харьковской области, потери подтвердили и в Минобороны России

rus.tvnet.lv
Контратака армии Украины: наступление на север Харьковской области, потери подтвердили и в Минобороны России
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Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: JUAN BARRETO/AFP

Вооруженные силы Украины в Харьковской области наряду с движением к югу и востоку начали движение на север в сторону государственной границы, до которой около 50 километров, сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

"По направлению к Харькову мы начали продвигаться не только на юг и на восток, но и на север. До достижения государственной границы осталось 50 километров", - в социальных сетях в воскресенье пишет Залужный.

Он отметил, что до успешного нападения украинской армии на Балаклею, Изюм и Купянск были захвачены укрепленные российскими войсками районы, "которые они гордо называли "Москва","Омск" и "Питер".

"Я горд и благодарен каждому воину Украины. Я имею честь сражаться плечом к плечу с вами", - подчеркнул Залужный.

Он также подтвердил, что украинской армии с начала сентября удалось деоккупировать более 3000 квадратных километров территории Украины.

Российские войска отступают

Российские войска бегут из Луганской области в направлении России, сообщает руководитель военной администрации округа Сергей Гайдай.

"Украинский флаг, который прошлой ночью партизаны подняли над администрацией в Кременной, находится на своем месте, и теперь "рашисты" уже все поняли, поэтому не решаются его снять. Россияне и коллаборационисты бегут из Луганской области, едут в направлении России", - сообщил Гайдай в Telegram.

По словам Гайдая, очередь на выезд из оккупированных Россией территорий составляет несколько километров.

"Передвижение огромное. Местами происходят бои, но в основном оккупанты бегут", - подтвердил Хайдай.

Сдачу больших территорий подтвердили и в Министерстве обороны России. Это заметил портал "Медуза", сравнив карты на брифингах 10 и 11 сентября.

Карта, показанная на брифинге 10 сентября 2022 года
Карта, показанная на брифинге 10 сентября 2022 года Фото: Министерство обороны России
Карта, показанная на брифинге 11 сентября 2022 года
Карта, показанная на брифинге 11 сентября 2022 года Фото: Министерство обороны России

Сравнив карты, можно заметить, что российские войска отступили с севера Харьковской области, в частности, оставили город Волчанск на границе с Россией, который находился в оккупации с первого дня войны. В Волчанске уже заметили украинский флаг.

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