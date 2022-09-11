Главное за 11 сентября ⟩ День отца, деньги на безопасность при демонтаже памятников и контрнаступление Украины

В российском Ивангороде на границе с Эстонией установили танк Т-34, идентичный демонтированному в Нарве.

Украинских пограничников обвиняют в том, что они в паспорте гражданина России поставили печать с надписью "Русский военный корабль, иди на**й!", сообщает Euronews.

Двадцать один год назад почти 3000 человек погибли в результате нападений экстремистской организации "Аль-Каида" в США. Би-би-си рассказывает, как в то утро в течение 149 минут разворачивались события, изменившие ход истории.

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena состоялся турнир UFC 279. В соглавном поединке вечера встретились непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд.

Каждое воскресенье портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" рассказывает о самых громких слухах недели. На этот раз СМИ вспомнили об Анастасии Заворотнюк и стали "копать" под новоиспеченную жену Павла Прилучного.

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"Национальное объединение как бы борется за латышский язык, но все, что они делают, это пугают людей законами какими-то и штрафами" - представитель "Прогрессивных" Мирослав Кодис резко высказал свои идеи при обсуждении перехода школ на латышский язык. Надо сказать, что член партии "Согласие" - Раймонд Рубикс - во многом был согласен со своим визави.

Демонтаж нарвского танка вызвал ожесточенные споры между эстонским государством и пограничным городом в Ида-Вирумаа. В центре всей этой истории оказалась мэр Нарвы Катри Райк, которая дала откровенное интервью в передаче "Утро с Ану": "Трудно объяснить эстонцам, как это понимают люди в Нарве. Я пыталась это сделать и потерпела фиаско".

"Мужики, идите в декрет, это не стыдно", - смеётся даугавпилчанин Сергей, который восемь лет назад оформил на работе декретный отпуск. Полгода он постоянно был рядом с маленькой дочкой - на тот момент ей было три месяца, - чтобы жена не потеряла хорошую должность.

3 апреля 1908 года Каролина Олссон пробудилась ото сна в совершенно ином мире, чем тот, в котором она жила, когда отправилась спать. Она узнала, что мать умерла, а остальные члены семьи были неузнаваемы. Затем она посмотрелась в зеркало. Каролина проспала 32 года.