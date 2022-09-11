В Москве для посетителей закрыто колесо обозрения высотой в 140 метров "Солнце Москвы", которое накануне ранее открыл президент России Владимир Путин. В Telegram опубликовано видео, в котором работник аттракционов объясняет, что колесо не работает "из-за калибровки в системе", сообщает СМИ The Insider.
Видео ⟩ Путин в Москве открыл самое большое колесо обозрения в Европе, но на следующий день его пришлось закрыть
Тех, кто уже приобрел билеты, просили их вернуть или приехать в другой день.
"Солнце Москвы" считается крупнейшим колесом обозрения в Европе, пишет The Insider.
В пресс-службе аттракциона «Солнца Москвы» сообщили, что колесо обозрения возобновило работу с ограничениями: поток посетителей решили перенаправить на другие дни, чтобы не допустить нештатных ситуаций "из-за высокого количества желающих покататься".
Москвичи до этого жаловались, в первой день колесо несколько раз останавливалось и люди застревали на высоте в 140 метров.
Видео: Путин участвует в открытии "Солнца Москвы"
Владимир Путин открыл самое высокое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы". Его высота составила 140 метров. pic.twitter.com/U8FZbryGlK— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 10, 2022
В столице на ВДНХ открыли самое высокое в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы». В церемонии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. pic.twitter.com/Ks4DBWPnG4— ФедералПресс (@FederalPress) September 11, 2022
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