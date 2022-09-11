Вс, 11.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Путин в Москве открыл самое большое колесо обозрения в Европе, но на следующий день его пришлось закрыть

rus.tvnet.lv
Путин в Москве открыл самое большое колесо обозрения в Европе, но на следующий день его пришлось закрыть
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Москве для посетителей закрыто колесо обозрения высотой в 140 метров "Солнце Москвы", которое накануне ранее открыл президент России Владимир Путин. В Telegram опубликовано видео, в котором работник аттракционов объясняет, что колесо не работает "из-за калибровки в системе", сообщает СМИ The Insider.

Тех, кто уже приобрел билеты, просили их вернуть или приехать в другой день.

"Солнце Москвы" считается крупнейшим колесом обозрения в Европе, пишет The Insider.

В пресс-службе аттракциона «Солнца Москвы» сообщили, что колесо обозрения возобновило работу с ограничениями: поток посетителей решили перенаправить на другие дни, чтобы не допустить нештатных ситуаций "из-за высокого количества желающих покататься".

Москвичи до этого жаловались, в первой день колесо несколько раз останавливалось и люди застревали на высоте в 140 метров.

Видео: Путин участвует в открытии "Солнца Москвы"

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх